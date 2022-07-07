Son anket: AK Partili seçmenin yüzde 17'si muhalefete oy veriyor

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MetroPoll Araştırma Yöneticisi Sencar, “Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022” anketinden veriler paylaştı.

Ankete göre son 1 yılda 'geçim şartlarının iyileştiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 10. Kötüleştiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 73.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlara göre ise dağılım şöyle:

AK Parti: 'İyileşti' diyenler yüzde 25.2, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 40.8, 'değişmedi' 33.9.

CHP: 'İyileşti' diyenler yüzde 1.9, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 90.6, 'değişmedi' 7.5.

İYİ Parti: 'İyileşti' diyenler yüzde 5.4, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 84.9, 'değişmedi' 9.1

HDP: 'İyileşti' diyenler yüzde 4.4, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 86.3, 'değişmedi' 9.2.

MHP: 'İyileşti' diyenler yüzde 15.2, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 58.1, 'değişmedi' 26.7

SP: 'İyileşti' diyenler yüzde 22.9, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 68.6,

DEVA: 'İyileşti' diyenler yüzde 3.1, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 90.6, 'değişmedi' 6.3

Son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyen AK Partili seçmenin %43’ü 'bu pazar seçim olsa' yine AK Partiye oy vereceğini söylüyor.

Yüzde 26'sı hala kararsız. Sadece yüzde 17’si CHP ve İYİ Partiye yöneliyor.