Politika

Son anket: AK Partili seçmenin yüzde 17'si muhalefete oy veriyor

Anket sonuçlarına göre AK Partili seçmenin yüzde 43’ü 'bu pazar seçim olsa' yine AK Partiye oy vereceğini söylüyor. Yüzde 26'sı hala kararsız, yüzde 17’si ise CHP ve İYİ Parti'ye yöneliyor.
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türkiye AK Parti Anket seçim

HABER MERKEZİ

MetroPoll Araştırma Yöneticisi Sencar, “Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022” anketinden veriler paylaştı. 

Ankete göre son 1 yılda 'geçim şartlarının iyileştiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 10. Kötüleştiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 73. 

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlara göre ise dağılım şöyle: 

AK Parti: 'İyileşti' diyenler yüzde 25.2, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 40.8, 'değişmedi' 33.9.
CHP: 'İyileşti' diyenler yüzde 1.9, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 90.6, 'değişmedi' 7.5.

İYİ Parti: 'İyileşti' diyenler yüzde 5.4, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 84.9, 'değişmedi' 9.1

HDP: 'İyileşti' diyenler yüzde 4.4, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 86.3, 'değişmedi' 9.2.

MHP: 'İyileşti' diyenler yüzde 15.2, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 58.1, 'değişmedi' 26.7

SP: 'İyileşti' diyenler yüzde 22.9, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 68.6,

DEVA: 'İyileşti' diyenler yüzde 3.1, 'Kötüleşti' diyenler yüzde 90.6, 'değişmedi' 6.3 

Son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyen AK Partili seçmenin %43’ü 'bu pazar seçim olsa' yine AK Partiye oy vereceğini söylüyor.

Yüzde 26'sı hala kararsız. Sadece yüzde 17’si CHP ve İYİ Partiye yöneliyor.

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