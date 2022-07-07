Politika

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini hangi ülkeler onayladı?

İsveç ve Finlandiya’nın 5 Temmuz Salı günü NATO'ya katılım protokolünü imzalamasının ardından şu ana kadar 30 üyeli İttifak'ın 5 üyesi bu iki ülkenin adaylığına onay verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İsveç Finlandiya NATO üyelik

 HABER MERKEZİ

Norveç, Danimarka ve Kanada, katılım protokolünün imzalandığı salı günü iki yeni adayın üyeliğini onayladı

Her üç ülkenin dışişleri bakanlıkları da sosyal medya hesapları üzerinden Finlandiya ile İsveç'e iyi dileklerini iletti ve diğer NATO müttefiklerinden hızlı bir onay süreci beklediklerini bildirdi. 

Bir sonraki gün de Estonya ve İzlanda iki kuzey Avrupa ülkesinin adaylığını onaylayanlar listesine eklendi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Estonya anlaşmayı ilk imzalayanlar arasında yer aldı ve bunu yıldırım hızıyla yaptı. Tüm Müttefiklerden hızlı bir süreç bekliyorum" ifadesine yer verdi. 

İsveç ve Finlandiya’nın İttifak'a katılımını onaylaması gereken 25 üye ülke parlamentosu daha bulunuyor. 

Ancak Türkiye dışındaki tüm ülkelerin sorunsuz bu iki ülkenin üyelik başvurusunu onaylaması bekleniyor. 

Türkiye hükümeti her ne kadar Madrid Zirvesi'nde iki ülkenin NATO'ya davet edilmesini onaylamış olsa da, imzalanan üçlü mutabakatın içeriğindeki bazı belirsizlikler nedeniyle kararın parlamentodan kolay geçmesi beklenmediği belirtiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv