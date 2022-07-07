İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini hangi ülkeler onayladı?

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Norveç, Danimarka ve Kanada, katılım protokolünün imzalandığı salı günü iki yeni adayın üyeliğini onayladı

Her üç ülkenin dışişleri bakanlıkları da sosyal medya hesapları üzerinden Finlandiya ile İsveç'e iyi dileklerini iletti ve diğer NATO müttefiklerinden hızlı bir onay süreci beklediklerini bildirdi.

Bir sonraki gün de Estonya ve İzlanda iki kuzey Avrupa ülkesinin adaylığını onaylayanlar listesine eklendi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Estonya anlaşmayı ilk imzalayanlar arasında yer aldı ve bunu yıldırım hızıyla yaptı. Tüm Müttefiklerden hızlı bir süreç bekliyorum" ifadesine yer verdi.

İsveç ve Finlandiya’nın İttifak'a katılımını onaylaması gereken 25 üye ülke parlamentosu daha bulunuyor.

Ancak Türkiye dışındaki tüm ülkelerin sorunsuz bu iki ülkenin üyelik başvurusunu onaylaması bekleniyor.

Türkiye hükümeti her ne kadar Madrid Zirvesi'nde iki ülkenin NATO'ya davet edilmesini onaylamış olsa da, imzalanan üçlü mutabakatın içeriğindeki bazı belirsizlikler nedeniyle kararın parlamentodan kolay geçmesi beklenmediği belirtiliyor.