Ukrayna: Rusya yakında Zaporjiya’ya yeni bir saldırı başlatabilir

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RBK Ukrayna sitesinde yer alan habere göre, Malyar, yerel televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporjiya yönünde en az 5 tabur taktik grubunu takviye ettiğini bildirdi.

Malyar, “Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya’ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu” dedi.

UKRAYNA ORDUSU: RUSYA KARADENİZ’DEKİ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz'deki filosunu güçlendirdiğini duyurdu.

The Kyiv Independent’ın Ukrayna'nın Güney Harekat Komutanlığı’ndan alıntıladığı haberine göre, Rusya, Karadeniz'deki deniz varlığını beş füze gemisi, iki denizaltı ve bir amfibi hücum gemisiyle artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamasında, ülkesinin aldığı batı topçusunun “çok etkili çalışmaya başladığını”söylemişti.

Zelenskiy açıklamasında, “Doğruluğu tam olarak gerektiği gibi. Savunucularımız, işgalcilerin lojistiği için depolara ve diğer önemli yerlere çok dikkat çekici saldırılar başlatıyor. Bu, Rus ordusunun saldırı yeteneklerini önemli ölçüde azaltıyor. İşgalcilerin kayıpları ve onlara malzeme sağlamanın zorluğu her hafta artacak” ifadelerini kullanmıştı.