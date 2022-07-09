Politika

Irak Başbakanı: Musul’u ordu ve Peşmerge birlikte kurtardı

Irak Başbakanı Kazimi, Ninova’yı ziyaretinde askeri ve güvenlik yetkililerle bir araya geldi.
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Irak Musul Mustafa Kazimi

MUSUL (K24)

Irka Başbakanı Mustafa Kazimi, Kurban Bayramı ve Musul’un DAİŞ’ten kurtarılmasının yıldönümü olması dolayısıyla Ninova vilayetini ziyaret etti.

Ninova Valiliği’nde askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelen Kazimi, vilayetin güvenlik durumunu görüştü.

Kazimi, “Güçlerimiz beş yıl önce Musul kentini kurtardı. Bu yıldönümü de bayram coşkusunu ikiye katlıyor. Musul zor günlerden geçti ancak direncini korudu” dedi.

Irak Başbakanı ayrıca, “Musul Irak ordusu, Anti-Terör, Federal Polis ve Peşmerge kahramanları ile halk tarafından DAİŞ’ten kurtarıldı” ifadesini kullandı.

Ninova vilayetinin merkezi Musul kenti 9 Haziran 2014’te DAİŞ tarafından ele geçirilmiş, 9 Temmuz 2017’de ise örgütten kurtarılmıştı.

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