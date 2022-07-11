Irak İçişleri Bakanı Kerkük'te: Kentteki güvenlik boşluğu ele alınıyor

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi’nin Başbakan Mustafa Kazimi’nin güvenlik güçlerine yönelik mesajını iletmek üzere Kerkük’e geldiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Osman Ganimi’nin Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin güvenlik güçlerine güvenlik açığının giderilmesi ve DAİŞ hareketliliğinin nasıl önleneceği konusunda bir mesaj ilettiğini aktardı.

Muhabirimiz ilk olarak Kerkük Polisini ziyaret eden Ganimi’nin yetkililerle özellikle Kerkük’ün güneyi ve batısındaki güvenlik boşluluğu ve DAİŞ hareketliliğini ele aldığını ifade etti.

Terör örgütü DAİŞ bir ay içinde yaklaşık 15 kez Irak güçlerine saldırdı.