Politika

Ukrayna Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu

Rus saldırıları altındaki Ukrayna’nın Kherson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Kherson Rusya mühimmat deposu

HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi'ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı.

Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya'ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

“100’ÜN ÜZERİNDE ÖLÜ VAR”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nova Kakhovka kentinde dün Kherson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100'ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv