Ali Qazi’nin naaşı Erbil’e getiriliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Valisi Omed Xoşnaw , geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitiren Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in tek oğlu Ali Qazi’nin naaşının Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla başkent Erbil’e getirileceğini söyledi.

Ali Qazi’nin naaşının önümüzdeki Pazar günü Erbil’e getirileceğini belirten Omed Xoşnaw, Ali Qazi için bir cenaze töreni düzenleneceğini ifade etti.

Ali Qazi’nin nereye defnedileceği konusunda ise Vali Xoşnaw, “Nerede toprağa verileceğine ailesi karar verecek” dedi.

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in tek oğlu Ali Qazi, 10 Temmuz günü sabaha karşı Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitirmişti.

Ali Qazi 1933 yılında Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde dünyaya geldi. Kürdistan Cumhuriyeti’nin yıkılıp ve Qazi Muhammed idam edildiğinde 13 yaşında olan Ali Qazi, Cumhuriyet’in yıkılmasının ardından Almanya’ya yerleşti.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Kürdistan’a dönen Ali Qazi, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin başkanı oldu.

Hastalığı nedeniyle parti başkanlığından ayrılan Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya geri dönmüştü.