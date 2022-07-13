Sağlık

Belçika: Covid-19’da 7’nci dalga başladı

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkenin 7'nci Covid-19 dalgasından geçtiğini belirterek vatandaşları, üç doz aşılarını tamamlamaya çağırdı.
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avrupa Belçika Coronavirüs Covid-19 Covid-19 aşıları 7nci dalga

HABER MERKEZİ

Bakan Vandenbroucke, federal parlamentoda yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'dan itibaren pratisyen hekimler, eczacılar ve hemşirelerin Covid-19 aşılarını uygulayabileceklerini duyurdu.

Ülkenin 7'nci Covid-19 dalgasından geçtiğini belirten Vandenbroucke, ayrıca hastane ve huzurevi personeli gibi sağlık çalışanlarının 4'üncü doz aşılarını olabileceklerini belirtti.

Hükümet daha önce, bağışıklığı düşük olanlar dışında, genel nüfusa ek dozlar verilmeye başlanmayacağını açıklamıştı.

Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, 2 ila 8 Temmuz'da günlük ortalama 7 bin 692 yeni vaka tespit edildi ve bunun, önceki haftaya göre yüzde 39'luk artışa denk geldiği, son üç ayın en yüksek seviyesi olduğu ifade edildi.

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