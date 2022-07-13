Sağlık

AB: Uyarlanmış Covid-19 aşıları daha etkili olacak

Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresi (HERA) Direktörü Pierre Delsaux, yeni varyantlara uyarlanmış Covid-19 aşılarının yakın zamanda mevcut aşılardan daha iyi koruma sunacağını söyledi.
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avrupa AB Coronavirüs Covid-19 Covid-19 aşıları ECDC

HABER MERKEZİ

Delsaux, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon ile Covid-19'da son durumla ilgili Avrupa Parlamentosunda düzenlenen oturuma katıldı.

Aşı firmalarının Covid-19'un ilk türü ve varyantlarına karşı çift etkili aşılar üzerinde çalıştıklarına değinen Delsaux, bu yeni aşıların her halükarda eskilerinden daha etkili olacağını belirtti.

Delsaux, yeni aşıların Omicron'un BA.1 veya BA.4/BA.5 varyantlarından hangilerini temel aldıkları konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"YENİ BİR COVID-19 DALGASININ BAŞLANGICI"

Andrea Ammon da "Şu anda gördüğümüz şey yeni bir Covid-19 dalgasının başlangıcı. Salgının henüz bitmediğine dair hiç şüphe yok ve rehavete vakit yok. Hala ciddi hastalık riski altında olan ve en kısa sürede korunmaya ihtiyacı bulunan insanlar var" diye konuştu.

Ammon, Avrupa Birliği'nde 60-79 yaş arasında ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız" kişilere ikinci takviye dozlarının önerildiğini hatırlattı.

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