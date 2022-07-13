Politika

Koordinasyon Çerçevesi: 2 gün içerisinde başbakan adayımızı açıklayacağız

Sadikun Bloğu Milletvekili Ahmed Musevi, başbakan adayının temiz ve büyük bir siyasi potansiyele sahip olacağını belirtti.
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Irak Koordinasyon Çerçevesi Sadikun Bloğu Ahmed Musevi

HABER MERKEZİ

Irak’ta Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinden Sadikun Bloğu Milletvekili Ahmed Musevi, önümüzdeki 2 gün içerisinde başbakan adayını belirleyeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadikun Bloğu Milletvekili Ahmed Musevi, başbakan adayının temiz ve büyük bir siyasi potansiyele sahip olacağını belirtti.

Musevi, başkakan adayında Necef’teki dini mercinin yanı sıra ulusal güçler ve Koordinasyon Çerçevesi güçlerinin görüş birliğine vardığını ifade etti.

Irak’ta geçtiğimiz ekim ayında genel seçimlerin yapılmasına rağmen şimdiye kadar yeni hükümetin kurulmasında başarılı olunamadı.

Koordinasyon Çerçevesi'nin eski Başbakan Nuri el-MAliki'yi başbakan adayı olarak göstereceği belirtiliyor.

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