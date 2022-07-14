Politika

İtalya’da Başbakan istifa etti, Cumhurbaşkanı kabul etmedi

İtalya Başbakanı Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini duyururken, Cumhurbaşkanı Mattarella ise kararı reddetti
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İtalya Başbakanı Mario Draghi
İtalya Başbakanı Mario Draghi
avrupa İtalya Mario Draghi istifa kararı

HABER MERKEZİ.

İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yas unacağını açıkladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Draghi'nin Parlamento'ya sahip çıkmasını istedi ve istifa kararını reddetti.

Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok” dedi.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin, hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması, siyasi krize neden oldu.

Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.

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