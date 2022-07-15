Mazlum Abdi: Suriye ordusu Kobani ve sınır bölgelerine konuşlandırıldı

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye’nin Rojava ve Suriye’ye yönelik olası askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haseke’de düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mazlum Abdi,

Abdi, Türkiye'nin Minbic, Tel Rifat ve Kobani'ye yönelik tehditlerinin 23 Mayıs'ta başladığını ve halen devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin bölgeye saldırma gerekçelerini reddeden Abdi, "Nedenleri, güçlerimizin 2019 anlaşmalarını uyguluyor olmasıdır. Ama gerçek şu ki Kuzey ve Doğu Suriye'deki demokratik deneyime yönelik tehditler görüyoruz. Özellikle Kürtlerin varlığına yönelik tehditler yapılıyor. Türk devletinin amacı Suriye'yi bölerek, kuzeyini işgal etmek, aynı zamanda Suriye'deki çatışmanın siyasi çözümünü de engellemektir" ifadelerini kullandı.

Abdi, 2019 anlaşmasının hükümlerine göre hareket ettiklerini belirterek şöyle devam etti: "Anlaşmaya göre güçlerimiz Suriye'nin Türkiye ile egemenlik sınırından 30 km geriye çekilerek, Şam hükümeti güçlerinin sınırlara konuşlanmasının önünü açtı. Ayrıca bu bölgelerde Rusya ve Türk devriyeleri devam ediyor. Türk devleti bu anlaşmaya uymuyor. Merkezlerimiz, Türkiye'den destek alan gruplar tarafından işlenen suçları ve Türk ordusunun Kuzey ve Doğu Suriye'deki sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarını belgeliyor."

Olası saldırılarda kamp ve cezaevlerinin güvenliğinin zafiyete düşeceği uyarısını yapan Abdi, DAİŞ’e yönelik yürütülen operasyonların da sekteye uğrayacağını kaydetti.

“SURİYE ORDUSUNA BAĞLI GÜÇLER KOBANİ’DE KONUŞLANDIRILDI”

Türkiye'nin tehditlerine karşı uluslararası pozisyonlara işaret eden Abdi, "Bu tehditlerin devam etmesi, uluslararası pozisyonun bu tehdit ve saldırıları durdurmak için yeterli olmadığını gösteriyor" dedi.

"Rusya'nın saldırıları durdurmaya yönelik önemli çabalarının" olumlu olduğunu ifade eden Abdi, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Kobani, Tel Rifat gibi tehdit altındaki sınır bölgelerine konuşlandırıldığı ve Minbic’de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“SAVAŞ GENEL OLACAK”

Saldırıların önlenmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Abdi, saldırılara yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, "Saldırı yapılırsa yanıtımız son üç yılda olduğu gibi olmaz, güçlerimiz savunmayı güçlendirmiştir. Direniş alanını genişletecek ve Türkiye'nin geçişini engellemek için direneceğiz" dedi.

Abdi, "Çekilmeyeceğiz, Kuzey Suriye'deki savaş genel olacak ve Türk ordusu ile çeteleri bu savaşın belirleyicileri olmayacak. Şam hükümet güçleri de dahil, tüm Suriyelileri bu savaşta karşılarında bulacaklar" ifadelerini kullandı.