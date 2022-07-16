Politika

Rusya’dan Ukrayna şehirlerine füze saldırıları

Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna’nın Nikopol ve Odessa kentlerinde füze saldırıları gerçekleştirdi.
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HABER MERKEZİ

Rusya ordusu, son 3 günde en az 37 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı füze saldırıları gerçekleştirdi.

Rus güçleri bu sabah Ukrayna’nın Nikopol kentine füze saldırısı düzenledi.

Nikopol’deki acil servis ekiplerinin açıklamalarına yer veren Reuters haber ajansı, söz konusu saldırılar sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

Bu arada Ukrayna'nın Odessa kentine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında, bir sanayi ve ticaret şirketinin deposunda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Dün de Rus ordusu Ukrayna’nın Dnipro şehrine saldırı düzenlemişti. 

Ukrayna’nın Dnipro şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mykhailo Lysenko, yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırısını doğrulayarak, “Dnipro’ya yapılan füze saldırısı sonucunda şehirde su kesintisi yaşanabilir” demişti.

 

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