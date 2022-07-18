Taliban’dan kadınlara: Yerinize çalışacak erkek akraba bulun

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ABD’nin çekilmesiyle yaklaşık 1 yıldır Afganistan’da hakimiyeti elinde bulunduran Taliban yönetimi kadın çalışanlar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Taliban, Maliye Bakanlığı’ndaki kadın çalışanlara, erkek bir akrabalarıyla yer değiştirmelerini söyledi.

Guardian’ın haberinde, Taliban’ın, “İşinizi yapması için bize bir adam gönderin, sizi işten çıkaralım” dediği belirtildi.

Hükümete bağlı kurumlarda çalışan kadınlar, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra işlerinden evlerine gönderildi ve maaşları azaltıldı.

Guardian'a konuşan bir kadın çalışan, "ofiste iş yükünün artması ve bizim yerimize bir erkek işe almaları gerekmesi" nedeniyle kendi yerlerine erkek akrabaları tavsiye etmelerini isteyen Taliban yetkililerinden benzer telefonlar aldıklarını söyledi.

37 yaşındaki Afgan bir kadın, 15 yıldan fazla bir süredir çalıştığı Afgan maliye bakanlığının İK departmanından bir telefon aldığını söylerken, "İşten kovulabilmem için bakanlıkta yerime bir erkek aile üyesini önermem istendi" ifadelerini kullandı.

MAAŞLARI BEŞTE BİRE DÜŞÜRÜLDÜ

Adının açıklanmasını istemeyen Afgan kadın, “Benim yerime başka birini nasıl kolayca önerebilirim?” derken, “Benim kadar verimli çalışabilecek mi? Bu, benim için eğitildiğim ve yılların deneyimine sahip olduğum zor ve teknik bir pozisyon. Ve sonunda aynı işi yapabilse bile, bana ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Kadın, “İktidara geldiklerinden beri, Taliban benim kıdemimi düşürdü ve maaşımı 60.000 afganiden 12.000'e düşürdü. Oğlumun okul masraflarını bile karşılayamıyorum” şeklinde konuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) kadın hakları bölümünde yardımcı araştırmacı olan Sahar Fetrat, "Taliban'ın kadınları ortadan kaldırma geçmişi var, bu yüzden bunu duymak şaşırtıcı veya yeni değil" dedi.