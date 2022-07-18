Afrin’de 7 kişi daha silahlı gruplarca kaçırıldı

AFRİN (K24)

K24’e konuşan Afrinli bir kaynak, “Askeri Polis” adlı silahlı grubun Mabeta ilçesine bağlı Dargirê köyünde 6 kişiyi kaçırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, kaçırılan 6 kişiden 4’ünün isminin Mustafa Cemal, Midhat Murat, Adil Berem ve Ahmed Birimko olduğunu belirtti.

Aynı kaynak, “Feyleq el Şam” adlı grubun ise Şêrewa ilçesine bağlı Basufane köyü nüfusuna kayıtlı Berekat Selimo adlı genci kaçırdığını aktardı.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.