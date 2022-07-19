Putin ve Erdoğan, Tahran’da bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ilk anlarından basına kısa bir görüntü verdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru Tahıl koridoru konusunda alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir. İstanbul görüşmelerinde Rusya heyetinin tavrı son derece olumluydu. Görüşmelerimizin verimli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracı ile ilgili tüm sorunların henüz çözülmediğini, ancak ilerleme olmasının zaten iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiyeli mevkidaşına ‘gıda sorunları, Karadeniz üzerinden tahıl ihracı ile ilgili sorunları konusunda müzakereler için Türk platformu sağlamada arabuluculuk yapma çabalarından’ dolayı teşekkür eden Putin, “Sizlerin arabuluculuğunuzla ilerleme kaydettik. Doğru, tüm sorunlar henüz çözülmedi, ancak ilerleme olması zaten iyi bir gelişme” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye liderlerinin ikili gündemdeki konuların yanı sıra tahıl ihracatıyla ilgili durumu ele alması bekleniyor.

Ardından Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye konulu üçlü görüşmeye geçecek ve sonrasında ortak bildiri yayınlayacak.