Ali Babacan: HDP ile bir diyaloğumuz var

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Karadeniz gezisi öncesi akşam saatlerinde uçakla Erzurum'a giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda parti yönetimi, STK temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

"HDP ile bizim bir diyaloğumuz var" diyen Ali Babacan, şunları söyledi:

"Başka partilerin de diyaloğu olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok. Yani hiçbir toplantıya katılmadı. Şu gerçeği de görmemiz lazım. Bugünkü anayasaya göre, bugünkü yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin ve belli bir kimliği belli bir iddianın temsilcisi olan bir partinin de demokratik sistemimizde yok görünmemesi lazım. Biz altılı masada işbirliği alanları tespit ediyoruz. İşbirliği ile yapmıyoruz ama HDP ile diyaloğumuz var. İşbirliği alanı olur mu, olmaz mı o ilerde başka konular. Şu anda bir şey söylemem zor. Fakat diyaloğun kendisini kıymetli biliyoruz. Bizim altılı masada olmamız ile ilgili olumsuz kanaatini beyan eden vatandaşımız da oluyor ama aynı zamanda. 'Aman bu çok önemli birliktelik oldu, bunu aman dikkat edin bozmamaya çalışın' diyenler de çok oluyor. Biz ikisini de çok önemsiyoruz."