Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Türkiye’nin saldırısını şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Zaho bağımsız idaresine bağlı Derkar nahiyesinin Perex tatil köyüne Türkiye güçleri tarafından yapılan ve çok sayıda vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan top saldırısını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Şehitlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz süre zarfında Kürdistan Bölgesi, Irak içinden ve dışından hedef alınmış, vatandaşlar can kaybı ve maddi zarara uğramıştır. Federal hükümet ile uluslararası toplumun bu tür ihlallerin tekrarlanmaması ve son bulması için daha etkili bir şekilde engelleyici çaba içinde olması gerekir.

Türkiye güçleri ile PKK unsurlarının Bölge sınırlarındaki çatışmaları, vatandaşlarımız üzerinde sürekli tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Masum vatandaşların daha fazla kurban olmaması için Kürdistan Bölgesi’nin bölgesel sorun ve çatışmalardan uzak tutulmasını bir kez daha talep ediyoruz.”

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.