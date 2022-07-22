Politika

İngiltere: Rusya S-400’leri kara saldırısı için kullanıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna-Rusya savaşına dair istihbarat raporunda Rusya’nın hava savunma füzelerinin kullanımını artırdığı belirtildi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Donbas’ta Ukrayna kuvvetlerinin, Vuhlehirsk elektrik santraline Rusların saldırma girişimlerini püskürtmeye devam ettiği belirtilerek, “Rus topçusu, Kramatorsk ve Siversk şehirlerinin çevresindeki bölgelere odaklanmaya devam ediyor” denildi.

Raporda, Ukrayna’nın Mykolaiv Bölgesi Valisi Vitaly Kimin dün, Rus kuvvetlerinin altyapı, enerji tesisleri ve depolama alanlarını vurmak için 7 hava savunma füzesi kullandığını söylediği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Rusya, özel kara saldırı füzelerinin kritik düzeyde eksikliği nedeniyle, ikincil bir kara saldırısı yolu olarak hava savunma füzelerinin kullanımını artırdı. Rusların, işgalin başlangıcından itibaren Ukrayna yakınlarında uçakları ve füzeleri uzun mesafelerden vurmak için tasarlanmış S-300 ve S-400 stratejik hava savunma sistemlerini konuşlandırdığı neredeyse kesin. Bu silahlar, uçakları yok etmek için tasarlanmış nispeten küçük savaş başlıklarına sahiptir. Açık ve hafif binalardaki birliklere karşı önemli bir tehdit oluşturabilirler ancak sertleştirilmiş yapılara nüfuz etmeleri pek olası değildir. Bu silahların amaçlanan hedeflerini kaçırma ve sivil kayıplara neden olma olasılığı yüksektir, çünkü füzeler bu rol için optimize edilmemiştir.”

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