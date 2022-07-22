Borrell: Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar euroya çıkardığını duyurarak, "Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız" ifadesini kullandı.