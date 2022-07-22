Politika

Borrell: Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar euroya çıkardığını duyurarak, "Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız" ifadesini kullandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Josep Borrell AB Ukrayna

HABER MERKEZİ

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon euroluk ek paketin kabul edildiği bildirildi.

Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv