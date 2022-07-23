Politika

Irak’ın Ankara Maslahatgüzarı Bağdat’a çağrıldı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Ankara Maslahatgüzarını Bağdat’a çağırdı.
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Irak zaho saldırısı Irak BMGK

HABER MERKEZİ

Irak Haber Ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf’a dayandırdığı haberinde, Irak’ın Ankara Maslahatgüzarının Bağdat’a çağrıldığını bildirdi.

Sahaf, “Maslahatgüzara, Türkiye ile güvenlik ve askeri bir anlaşma olmadığı konusunda bilgi verildi” dedi.

Sözcü Sahaf ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir şikayet mektubu göndererek Türkiye’nin saldırılarına karşı acil oturum düzenlemesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Irak Parlamentosu bugün, Türkiye’nin Zaho’ya düzenlediği saldırıyla ilgili toplandı.

K24’e konuşan Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Serbaz Sindi, oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in, Zaho’daki saldırının Türk ordusu tarafından düzenlediğini söylediğini belirtti.

Türk ordusu tarafından Zaho’nun turistik tatil köyü Perex’e düzenlenen top saldırısında 9 Iraklı sivil yaşamını yitirdi, 29 sivil de yaralandı.

Türkiye tarafı ise yaptığı açıklamada, saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini savundu.

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