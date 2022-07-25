STK’lardan Şırnak’taki ağaç kesimlerine tepki: Orman varlığı yüzde 8 azaldı

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Bugün, Şırnak Barosu, Şırnak KESK, Şırnak Tabip Odası, Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği, Özgürlük için Hukuk Derneği Şırnak Temsilciliği, Şırnak TMMOB ve İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi kentte devam eden ağaç kesimlerine tepki göstermek için ortak basın açıklaması yaptı.

İki yıldan fazladır ağaçların hukuka aykırı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şırnak İlimizde bulunan orman alanlarında son iki yıldır kamuoyunu rahatsız edecek şekilde ve hukuka aykırı bir şekilde ağaç kesimi yapılmaktadır. Bu durum karşısında gerek bölgemizdeki sivil toplum örgütleri tarafından daha önce defalarca basın açıklamaları yapılmış, suç duyurularında bulunulmuş ve tüm yasal prosedürler uygulanarak yapılan bu kesimlerin yasa ve usullere aykırı olduğu, buna derhal son verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Bununla beraber baromuz tarafından raporlar hazırlanmış, idari başvurular yapılmış, çevre alanında faaliyet gösteren gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulmuş ve en son kamu denetçiliği kurumuna da başvuru yapılmıştır. Son 1 yıl içerisinde yapmış olduğumuz tüm bu başvurular maalesef sonuçsuz kalmıştır.”

‘ORMAN VARLIĞI %8 AZALDI’

Ağaçların kesilmesinin Şırnak’ta orman alanlarının azalmasına sebep olduğuna dikkat çeken açıklama şöyle devam etti:

“Daha önce de sıklıkla dile getirdiğimiz gibi Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünün paylaştığı resmi verilere göre 2021 yılı yalnızca Şubat-Eylül ayları arasındaki 7 aylık kısa sürede Şırnak’taki orman varlığında %8’lik bir azalma olduğu görülmektedir. Bu tespitten sonra bir yıllık bir süre geçmiş, bu bir yıllık sürede orman kesiminde hiçbir azalma olmadığı gibi ağaç talanı tüm hızıyla devam etmektedir. Ağaç kesimlerinin aynı hızda devam etmesi durumunda yakın zamanda orman alanlarının kurak bölgelere dönüşeceği ve bölgemizin çoraklaşacağı tartışmasızdır. Orman alanlarında yapılan bu tahribatın sonucunda ayrıca endemik bitki çeşitliliği yok olmakta ve bu alanlarda yaşayan hayvanların yaşam alanları kaybolmaktadır.”

Açıklamada, ağaç kesimlerinin insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulanarak, “Gerek anayasanın amir hükmü gerekse de ilgili kanun maddeleri uyarınca anayasa ve yasalara aykırı bu durum devam ederse korkarız ki son dönemlerde yaşanan doğa katliamı bırakın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmemizi, bölgemizde asgari bir insanın yaşamını devam ettirebileceği bir ortamın kalmayacağını gözlemlemekteyiz. Yapılan orman tahribatının bir an önce sonlandırılması için sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluşlara soruşturma açılmalı ve soruşturma sonucunda kusurlu bulunan kurum ve kuruluşların caydırıcı şekilde cezalandırılmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

VALİLİĞE ÇAĞRI

Son olarak başta Şırnak Valiliği olmak üzere kentteki diğer yetkili birimlere çağrıda bulunan STK’lar, “Biz aşağıda imzası bulunan Şırnak ili STK’ları olarak açık bir şekilde ilimizde yaşanan orman tahribatında müdahil olması gereken Şırnak Valiliği ve Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne çok açık bir çağrı yapıyoruz. Ormanlarımızdaki bu katliamı durdurun! Sorumluların hukuka uygun bir şekilde tespit edilmesi yönünde adım atıp kesilen ve tahrip edilen ormanlık alanlarımızı yeniden rehabilite için adım atın” talebinde bulundu.