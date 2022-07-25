IRAK - Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı belli oldu

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Koordinasyon Çerçevesi’nden bir kaynak, Irak Başbakanlığı adaylığı için Muhammed Şiya es-Sudani’nin belirlendiğini duyurdu.

Kaynak, İran’a yakınlığıyla bilinen Şii grupların başını çektiği Koordinasyon Çerçevesi’nin Eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani isminde uzlaşıya vardığı bildirdi.

Başbakan adayının belirlenmesi için Koordinasyon Çerçevesi tarafından bir heyet kurulurken, Sadr Hareketi milletvekillerinin siyasi süreçten çekilmelerinin ardından eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Maliki’nin ses kayıtlarının sızdırılmasının ardından aday olma ihtimali ortadan kalkarken, başbakanlık için adı geçen diğer isim olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci de, dün yaptığı açıklamada, aday olmayacağını bildirmişti.

2019 yılının sonunda Maliki liderliğindeki Dava Partisi ve milletvekili olduğu Kanun Devleti Koalisyonu’ndan istifa ettiğini açıklayan Sudani, 2010-2014 yılları arasında İnsan Hakları Bakanlığı yapmıştı.

Ziraat Mühendisi olan Sudani, 2014-2017 yılları arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinde bulunmuştu.