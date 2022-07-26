Politika

Doğal Kaynaklar Bakanı: Terörist saldırıları engellemek Irak hükümetinin sorumluluğunda

Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih, Kürdistan Bölgesi’ndeki enerji sahalarına yönelik terör saldırılarını engelleme sorumluluğunun Irak hükümetinde olduğunu söyledi.
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Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih
Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih
kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih ernerji sahaları saldırılar

ERBİL (K24)

Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih, düzenlediği basın toplantısında son dönemlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki enerji sahalarına yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu terörist saldırıları kınadıklarını ve kabul edilemez bulduklarını vurgulayan Bakan Muhammed Salih, saldırıların amacının Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini bozmak ve projelere zarar vermek olduğunu ifade etti.

Saldırıları engelleme sorumluluğunun Irak hükümetinde olduğunu belirten Bakan Salih, “Daha önce bu meseleyi Irak Başbakanı ve Petrol Bakanı ile görüştük. Irak hükümetinin bu saldırıları soruşturma ve engelleme sorumluluğu var. Saldırı düzenlenen projenin tüm Irak’a yararı var var. Kor Mor gaz sahasında üretilen elektriğin bir kısmı Irak içindir” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına dün roket saldırısı gerçekleştirilmişti.

Roket saldırısı sebebiyle arazide yangın çıkmış, herhangi bir can kaybının yaşanmamıştı.

Kor Mor gaz sahası son dönemlerde saldırıların hedefi oluyor.

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