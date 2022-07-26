Von der Leyen: Avrupa doğalgaz konusunda en kötü senaryoya hazırlanmalı

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Bugün yapılması planlanan AB enerji bakanları özel toplantısı öncesinde DPA’ya konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rus gazına bağımlı olmayan Avrupa ülkeleri, yaklaşan yakıt arzı kesintisine hazırlanma çabalarına katılmak zorunda kalan ülkelerle dayanışma göstermeli. Neredeyse hiç Rus gazı satın almayan üye ülkeler bile, iç pazarımızdaki potansiyel arz kesintisinin etkilerinden kaçamaz” dedi.

Ursula von der Leyen, bir süreliğine bakıma giren Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden teslimatların devam ettirilmesiyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Planımız, Kremlin Avrupa’nın enerji arzı için güvenilmez bir ortak olduğu için aldığı bu tür kararlardan bağımsız olmamızla ilgili. Gazprom depolama seviyelerini kasten düşük tutuyor. Rusya, bloğun 12 ülkesine gaz tedarikini yalnızca kısmen sağladı veya tedarik etmeyi tamamen durdurdu.”

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa’nın er ya da geç gaz arzının tamamen durdurulması olan en kötü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Bunun sonuçlarını hafifletmek için, gelecek yıl Mart ayına kadar gaz tüketiminin yüzde 15’inin, yani 45 milyar metreküp gazın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu dile Von der Leyen, “Bunu hemen başlatmak gerek. Çünkü hareket ne kadar hızlı olursa, tasarruf ve güvenlik o kadar fazla olur” diye ekledi.

Kendisi için bir numaralı önceliğin Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynaklarına mümkün olduğunca çok yatırım yapmak olduğunu söyleyen Von der Leyen, komisyonun tüm Avrupalıların iklim dostu bir geleceğe geçişten faydalanmasını sağlamak için çalıştığını söyledi.

AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ise, “Gazprom grubu tarafından dün açıklanan Rus doğalgaz sevkiyatlarındaki azalma, Avrupa’nın mümkün olan en kısa sürede Rus kaynaklarına olan bağımlılığını azaltması gerektiğinin yeni kanıtıdır” dedi.

Jozef Sikela, Brüksel’deki 27 üye ülkedeki meslektaşlarıyla bloktaki gaz tüketimini azaltmaya yönelik bir plan üzerinde anlaşmaya varmak için yapacağı görüşmeden önce şunları söyledi:

“Birlik ve dayanışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı sahip olduğumuz en iyi iki silahtır. Eminim bugün bunu göstereceğiz.”