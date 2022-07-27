Ay’a ayak basan ikinci astronotun ceketi 2,8 milyon dolara satıldı

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Buzz Aldrin, Apollo 11'in kumanda modülü Columbia'da uzayda hız yaparken, ABD bayrağı ve Nasa logosuyla süslenmiş beyaz ceketi giydi.

92 yaşındaki astronotun satışa çıkarmaya karar verdiği 69 kişisel eşyadan biri.

Ceket Sotheby's tarafından satıldı ve müzayedede satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu.

Eski astronot 1969'da Ay'a gitti ve görevin üç kişilik mürettebatının yaşayan tek üyesi.

Bay Aldrin, altı günlük uzay yolculuğunun çoğunu bu ceketi giyerek geçirdi, ancak yolun ortasında değiştirip Ay yüzeyine adım atmak için basınçlı bir giysiye geçti.

Dünyanın dört bir yanından tahminen 650 milyon kişi bu anı televizyondan izledi.

Ay'da 21 saatten fazla zaman geçirdikten sonra, o ve Neil Armstrong, Apollo'ya geri döndü.