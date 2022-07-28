Maymun çiçeği vakaları en çok hangi ülkede var?

HABER MERKEZİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Çarşamba günü 1048 yeni enfeksiyonu doğrulayarak ülke çapında toplam vaka sayısını 4 bin 639'a çıkardı.

Bugüne kadar 75 ülkede 18 binden fazla enfeksiyon tespit edildi ve İspanya şu anda 3 bin 738 vaka ile ikinci sırada yer alıyor.

WHO’DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri paylaştı.

Şimdiye kadar WHO’nun 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Vakaların yüzde 70'ini WHO'nun Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika Bölgesi oluşturuyor" dedi.

VAKALARIN YÜZDE 10’U HASTANEYE KALDIRILDI

Ghebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Maymun çiçeğinin erkek erkeğe cinsel ilişki dışında kucaklama, öpüşme, kirli havlu ve çarşaf kullanımı yoluyla da bulaşabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "WHO, maymun çiçeğine yakalanan ve yakalanma riski olan kişiler için aşılanma tavsiyesinde bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, şu an çiçek aşılarından MVA-BN'nin Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından onaylandığı bilgisini paylaşarak, "LC16 ve ACAM2000 aşılarının da maymun çiçeğine karşı kullanımı üzerinde duruluyor" diye konuştu.

Çiçek aşılarının maymun çiçeğine karşı etkisi ve kaç doz aşı gerektiğine dair verilerin yetersiz olduğunu vurgulayan Ghebreysus, elinde aşı bulunduran WHO üyesi ülkelere bilgi paylaşımı çağrısında bulundu.