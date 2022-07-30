Politika

Bağdat’ta protestolar: 14’ü ağır 60 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı, Bağdat’taki protestolarda 14’ü ağır 60 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Bağdat'ta göstericilere gaz bombasıyla müdahale ediliyor (Foto: AFP)
Bağdat'ta göstericilere gaz bombasıyla müdahale ediliyor (Foto: AFP)
Irak Bağdat göstericiler Sadr Hareketi

BAĞDAT (K24)

Irak Haber Ajansı’nın geçtiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, bugünkü gösterilerde yaralanan 60 kişinin üç farklı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Sağlık ekiplerinin gösterilerin yaşandığı bölgelerden yaralıları hastanelere sevk etmeye devam ettiği kaydedildi.

Yaralıların Karame, Yermuk ve Şeyh Zayd Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

K24’e konuşan göstericiler, güvenlik güçlerinin hedef gözeterek kendilerine gaz bombasıyla saldırdığını söyledi.

Sadr yanlıları, Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı gösteri düzenliyor.

Çok sayıda gösterici, Yeşil Bölge’de bulunan Irak Parlamentosu’na girdi.

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