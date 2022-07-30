Politika

Biden'ın coronavirüs testi yine pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın coronavirüs testi tekrar pozitif çıktı.
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ABD Joe Biden coronavirüs pozitif

HABER MERKEZİ

Doktor Kevin O'Connor'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu konusunda Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

Covid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret eden O'Connor bu kapsamda Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktardı.

Biden'ın salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yaptırdığı test sonuçlarının da "negatif" çıktığını belirten O'Connor, "Cumartesi sabahı yapılan antijen testinde Biden'ın tekrar pozitife döndüğü görüldü." ifadesini kullandı.

O'Connor, ilaç tedavisine gerek görülmediğine işaret ederek, durumu iyi olan Biden'ın tekrar karantinaya girdiğini aktardı.

Biden'ın Covid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden'ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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