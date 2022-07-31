Afrin’de silahlı gruplar 3 kişiyi daha kaçırdı

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K24’e bilgi veren bir kaynak, geçen hafta Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı “Askeri Polis”’in Raco ilçesine bağlı Mamila köyünden Xelil Hekim, Rifet Ahmed Zenki û Mustefa Kemal Kurdi adlı vatandaşları kaçırdığını belirtti.

Söz konusu kaynak, kaçırılanlardan Mustafa Kemal Kurdi 1000 TL ve 250 dolar fidye karşılığında serbest bırakıldığını ancak diğer iki vatandaşın akıbetinin bilinmediğini kaydetti.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

SMO’ya bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.