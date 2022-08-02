Sağlık

Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildiğini açıkladı.
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maymun cicegi
maymun cicegi
türkiye Fahrettin Koca maymun çiçeği virüsü Türkiye

HABER MERKEZİ

Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından bir grup gazetecinin maymun çiçeği virüsü ve diğer başlıklarla ilgili sorularına yanıt verdi.

Şu ana kadar Türkiye 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini belirten Koca, “Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır” dedi.

Koca, Covid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantlar daha güçlü ve hasar verici olduğunu, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrettiğini belirterek, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” diye konuştu.

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