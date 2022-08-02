ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati önem taşıyan güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefik ve ortakla birlikte olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna’nın kendisini savunması için ABD’nin Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağı belirtilerek, yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemleri (HIMARS) ve 155 mm topçu sistemleri için daha fazla mühimmat içerdiği ifade edildi. Bu yardımla birlikte ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan söz konusu yardım paketi açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Ukrayna'ya yapılan güvenlik yardımı, bu sefer on binlerce top mermisi içeren 550 milyon dolarlık bir paket şeklinde devam ediyor. Ukrayna'ya anavatanlarını savunmak için ihtiyaç duydukları yetenekleri sağlamaya kararlıyız" dedi.

"PAKET NATO’NUN DOĞU KANADINA YATRIMDIR"

Söz konusu duyurunun ardından açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, “ABD'den gelen yeni askeri yardım paketi, NATO'nun doğu kanadının güvenliğine ve AB'de demokrasiye desteğe yönelik bir başka yatırımdır. Topçularımız, Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmak için geceyi gündüze çevirmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Reznikov, ABD Başkanı Joe Biden ve Savunma Bakanı Austin’e teşekkür etti.