Karabudak: Alevi kurumlarına yönelik saldırılar planlıydı

ANKARA (K24)

Muharrem ayının ilk oruç gününde Türkiye’nin başkenti Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan üç farklı Alevi kurumuna yönelik saldırılar düzenlendi.

Saldırı sonra Türkiye İçişleri Bakanlığı saldırganın tutuklandığını açıkladı.

K24’e konuşan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eşbaşkanı Mustafa Karabudak, saldırıların bir kişi tarafından yapılmadığını ve planlı olduğunu belirtiyor:

"Bu saldırılar planlıydı. Ankara'da 45 dakika içinde 3 cemevi ve bir dernek saldırıya uğradı. Ancak bu dört yer arasında 37 kilometrelik bir mesafe var. Bir insan tüm bu saldırıları nasıl gerçekleştirebilir? Bu, saldırıların önceden planlandığı ve saldırganın yalnız olmadığını gösteriyor. Saldırganın İzmir'den geldiği ve bu saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyorlar. İzmirli biri bu cemevlerini ve derneklerin yerini nereden biliyor? Seçimlerden önce Alevilere karşı provokasyon yaratmak istiyorlar."

İnsan hakları savunucuları da Türkiye’de siyasetin dili ve sistemi değişmeyene kadar bu saldırıların artarak devam edeceğini belirtiyor.

K24’e konuşan İnsan Hakları Derneği Eşbaşkanı Öztürk Türkdoğan saldırılara ilişkin şunları dile getirdi:

"Bu saldırıların en büyük nedeni siyasette kullanılan düşmanca dildir. Çünkü Türkiye'de Türk milletinin ve Sünni inancın dışında başka hiçbir milliyet ve inanç yasal olarak korunmuyor. Hükümet her seçim döneminde oylarını korumak için Kürtleri ve Alevileri hedef alıyor. Bu temel bir sorundur. Bu iki sorun çözülene kadar bu saldırılar devam edecek."