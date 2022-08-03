‘Şengal’e ayrılan bütçenin yarısı kayboldu’

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Hizmet Komisyonu Başkanı Mehma Xelil, Irak medyasına yaptığı açıklamada, “Şengal için 28 milyar dinarlık bütçe ayrıldı. Bu bütçeden 13 milyar dinar harcandı, 15 milyar dinar ise kayboldu” dedi.

Bir dönem Şengal Kaymakamı olarak da görev yapan Mehma Xelil, Şengal’in yeniden inşası için 10 milyar dolar gerektiğini söyledi.

Öte yandan K24’e konuşan Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, “Irak hükümeti ve uluslararası toplum, Şengal’in yeniden inşası, halkın zararlarının tazmin edilmesi, 3 bin kardeşimizin akıbetlerinin öğrenilmesi, toplu mezarların açılması ve katliamın jenosit olarak tanınması konularında verdikleri sözleri şimdiye kadar tutmadı” dedi.

Şengal’in DAİŞ işgalinden kurtarılması sonrası kent adeta harabeye döndü. Gerekli bütçenin sağlanmaması ve bölgedeki yasadışı silahlı gruplar ile milis güçlerinin varlığı nedeniyle kentin yeniden inşası sağlanamıyor.

Şengal’e dönemeyen bölge sakinleri ise göçmen kamplarında yaşamlarını sürdüyor.