Referandum destekçisi 54 Kürt subay ve memur yargılanıyor

KERKÜK (K24)

Musul Askeri Mahkemesi’nde 2017 yılında Kerkük’te referandum sürecine destek veren subayların yargılanmasına devam edildi.

K24’e konuşan Kerkük Polis Müdürü Kawe Xerib, referanduma destek veren subayların yargılanma sürecinin 3 yıl önce başladığını ve sürecin askeri mahkeme tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Mahkemenin sebebinin, söz konusu subayların 2017’de gerçekleştirilen Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’na katılmaları olduğunu bildiren Kerkük Polis Müdürü, yasalara göre güvenlik güçlerinin, devletin desteklemediği bir sürece katılamayacağını ifade etti.

Kerküklü güvenlik yetkilisi, söz konusu güvenlik görevlilerinin, görevlerini Irak devleti çerçevesinde yerine getirmediğini bildirdi.

Yargılanan polislere ulaşım konusunda kolaylık olsun diye mahkemenin Musul’dan Kerkük’e alındığını kaydeden Xerib, haftada 2 gün Musul’dan bir heyetin gelip konuyu incelediğini belirtti.

Mahkemenin noktalanma aşamasını geldiğini bildiren Kerkük Polis Müdürü, yargılamanın söz konusu polislerin lehine olacağı konusunda ümitli olduğunu ve süreçte bir yumuşamanın olduğunu ifade etti.

25 Eylül 2017’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürdistan halkının yüzde 92,73’ü “Evet” oyu kullanmıştı.