Referanduma destek veren 54 Kürt polisin yargılandığı dava dosyası kapandı

KERKÜK (K24)

Musul Askeri Mahkemesi, 2017’deki Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’na destek verdikleri için yargılanan Kerkük Polis Müdürlüğü’ne bağlı subayların dosyasını kapattı.

K24’e konuşan Kerkük Polis Müdürü Kawe Xerib, bugün Kerkük Polis Müdürlüğü’ne bağlı 54 polis memurunun yargılandığı mahkemenin polisler lehine sonuçlanarak kapandığını bildirdi.

Söz konusu polislerin yargılanmasıyla ilgili Irak İçişleri Bakanı’nın daha önce özür beyannamesi yayınladığını kaydeden Xerib, söz konusu polis memurlarının görevlerine devam edeceklerini bildirdi.

Kerkük Polis Müdürü Kawe Xerib, mahkeme oturumundan önce K24’e yaptığı açıklamada, referanduma destek veren subayların yargılanma sürecinin 3 yıl önce başladığını ve sürecin askeri mahkeme tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bugün Musul Askeri Mahkemesi’nde 2017 yılında Kerkük’te referandum sürecine destek veren subayların yargılanmasına devam edildi.

Mahkemenin sebebinin, söz konusu subayların 2017’de gerçekleştirilen Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’na katılmaları olduğunu bildiren Kerkük Polis Müdürü, yasalara göre güvenlik güçlerinin, devletin desteklemediği bir sürece katılamayacağını ifade etti.

Yargılanan polislere ulaşım konusunda kolaylık olsun diye mahkemenin Musul’dan Kerkük’e alındığını kaydeden Xerib, haftada 2 gün Musul’dan bir heyetin gelip konuyu incelediğini belirtti.

25 Eylül 2017’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürdistan halkının yüzde 92,73’ü “Evet” oyu kullanmıştı.