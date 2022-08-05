Erdoğan ve Putin Soçi’de bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme saat 15.20'de Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Erdoğan, "Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" dedi. Erdoğan ayrıca "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" ifadelerini kullandı.

Putin ise açıklamasında, "Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor" dedi. Putin ayrıca "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıydı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" bilgisi verildi.

'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE FARKLI BİR SAYFA'

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Her iki ülke heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin de verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

'AKKUYU'NUN BELİRLENEN ZAMANDA BİTİRİLMESİ'

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum."