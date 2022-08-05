Politika

Kabil'deki bombalı saldırıyı DAİŞ üstlendi

Kabil’de 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı saldırıyı DAİŞ üstlendi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Afganistan Kabil daiş

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıkla Şiilerin yaşadığı Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.

Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

DAİŞ ÜSTLENDİ 

Söz konusu bölgede, Şiiler, bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sarkariz bölgesinde, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

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