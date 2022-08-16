Şeyh Said’e hakaret eden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu, Şeyh Said Derneği ve Şeyh Said'in torunu Mehmet Kasım Fırat, Şeyh Said’e hakaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Ümit Özdağ’ın “Kişinin hatırasına hakaret” suçunun düzenlendiği TCK’nın 130’uncu maddesine göre yargılanması istendi. Madde, hakaret eden kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Özdağ, avukat Sıtkı Zilan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak Şeyh Said’e hakaret etmişti.