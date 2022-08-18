Araştırma: En mutsuz insanlar Kürt illerinde

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Areda Survey, 9 -11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve bin 137 kişinin katıldığı mutluluk araştırması sonuçlarını açıkladı.

Bin 137 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre en mutsuz bölgenin Kürt illeri olduğu görüldü.

Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ila 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen araştırmada, Türkiye genelinde mutluluk oranın 4,96 olduğu ortaya çıktı.

Yüzde 22.2 ile katılımcıları en çok sevdikleriyle olmak mutlu ederken, yüzde 14.9 fiziksel sağlık, yüzde 14.1 ruhsal sağlık mutluluk kaynakları arasında ilk sıralarda yer aldı.

Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Kürt kentlerinde mutluluk oranı, diğer bölgelere göre daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Areda Survey tarafından 9 -11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen mutluluk araştırmasına bin 137 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.