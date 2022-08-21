Yaşam

Antep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Antep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep nizip kaza

HABER MERKEZİ

Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

Kazada traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün de Antep’te meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. (Kaynak: AA)

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