Antep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.
Kazada traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dün de Antep’te meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. (Kaynak: AA)