Karacadağ’da bu yıl bin ton bal elde edildi

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Bal ormanı oluşturulan alanlardan biri de meralarıyla küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için büyük bir öneme sahip, çeşitli bitki örtüsüyle de bal üreticilerinin gözdesi konumunda olan Karacadağ bölgesi

Bitki örtüsünün daha da zenginleştirilmesi ve bu yolla arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla bu bölgedeki bal ormanı sayısı da 2'den 4'e çıkarıldı.

Toplam 27 bin dekara genişleyen alana bal özü taşıyan yaklaşık 2,5 milyon bitkinin ekimi ve dikimi yapıldı.

Bal ormanı ile florası zenginleşen alana bu yıl getirilen kovan sayısı 100 bine ulaştı. Kovanlara polen taşıyan milyarlarca arının faydalandığı bölgede son sağım yapıldı. Bölgeden iç ve dış pazar için bin ton bal temin edildi.

Urfa Orman Bölge Müdürü Zeki Bayıcı, "Mahlep, özellikle badem ve akasya türü fidanlar. Bal otu tohumlarını da araziye serpme ve ekme suretiyle arıcılarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz" dedi.

Bu yıl yaklaşık 100 bin kovanının bölgeye yerleştirildiğini dile getiren Bayıcı, bölgeden faydalanacak kovan sayısını ilk etapta 200 bine yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Urfa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Kaya da Karacadağ bölgesinin zengin bitki örtüsü sayesinde hem bölgedeki hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki arıcılar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre balda prolin miktarının en az 300 miligram/kilogram olması gerektiğine işaret eden Kaya, "Karacadağ balının namı her yerde. Karacadağ balının prolin değeri 900 miligram. Bu değer yağış ve kuraklık durumuna göre bin 100'e kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, "Bu yıl yerleşen 100 bin kovandan yaklaşık bin ton bal hasat ettik. Bu balı hazırlayıp iç ve dış piyasaya göndereceğiz" diye konuştu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden gelen üretici İnce Süer, baba mesleği arıcılığı 24 yıldır sürdürdüğünü, 15 Haziran'dan bu yana ailesiyle bölgede olduğunu söyledi.

Zorlu sürecin ardından son sağımı tamamladıklarını dile getiren Süer, bölgenin arıcılar için çok verimli olduğunu, kaliteli bal elde ettiklerini anlattı.

Urfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal Karınca Mahalle Muhtarı Sinan Satmaz ise arıcılığın bölgenin tanıtımı ve kalkınmasına fayda sağladığını belirtti. (Kaynak: AA)