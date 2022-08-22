Bakan Karaismailoğlu: Yaşanan kazalar yol kusurundan kaynaklı değil

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda gerçekleştirilen 'Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Antep ve Mardin'de meydana gelen kazalarla ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu kazalar bizi derinden yaraladı. Yalnız bu kazalar, yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Sonucunda bunlar açığa çıkacaktır ama daha çok şu an yol kusuru dışında olan sürücü hataları ve araç hataları gözükmekte. Dileğimiz bu tür kazaların bir daha olmaması."

NE OLMUŞTU?

20 Ağustos’ta Antep’te otoyolda meydana gelen kazaya müdahale eden ekipler ile kurtarma çalışmasına yardımcı olan vatandaşlara devrilen otobüsün çarpması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Olay sonrası otobüs şoförü tutuklandı.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında Mardin’in Derik ilçesinde şehir merkezinde bir TIR takla atarak iki araca çarptı. Ağır yaralanan kişilerin kurtarılması çalışmaları sırasında olay yerindeki ekipler ile vatandaşların arasında başka bir TIR daldı. Bu olayda da 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Yaşanan katliam gibi kazalarda ihmal olup olmadığıyla ilgili soruşturma sürerken, iki TIR’ın da sürücüleri mahkeme tarafından tutuklandı.