Politika

Dünyada bir ilk: Kahve bakanı atandı

Papua Yeni Gine Başbakanı, kahve bakanı da dahil olmak üzere bazı yeni pozisyonları da içeren kabinesini açıkladı.
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Papua Yeni Gine önemli bir kahve üreticisi ülke olarak öne çıkıyor
Papua Yeni Gine önemli bir kahve üreticisi ülke olarak öne çıkıyor
dünya Papua Yeni Gine kahve

HABER MERKEZİ

Bu ayın başlarında, şiddet ve seçmen sahtekarlığı iddialarıyla boğuşan bir seçimin ardından yeniden seçim kazanan başbakan James Marape, kabinesini açıklayarak, hükümetin kilit tarım endüstrilerini genişletmeye olan bağlılığını gösterdiğini söyledi

Marape, salı günü 33 üyeli yeni kabineyi duyururken, "Atananlar, ülkedeki tarım büyümesini görmek için özellikle tarımı çok önemli bir şekilde vurguluyor" dedi.

Ülkede kahve ve palm yağı için bakan atandı. Bunun dünyada bir ilk olduğu düşünülüyor.

Kahve ve palm yağı bakanlıkları, Goroka Milletvekili Aiye Tambua tarafından yönetilen ana tarım bakanlığının yanında yer alıyor.

Kahve bakanı, orta dağlık bölgedeki Anglimp-South Waghi'den yeni bir milletvekili Joe Kuli.

Papua Yeni Gine kahvesi, Avustralya, ABD ve Japonya'daki kafelerin Papua Yeni Gine'de yetiştirilen çekirdeklerle yapılan kahve servis etmesiyle, son yıllarda arzu edilen bir ithalat olarak ortaya çıktı.

Marape, daha fazla ihracat geliri sağlamak için kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğini söyledi.

Kahve, ülkede tüm tarım ihracatının yüzde 27'sini ve ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 6'sını oluşturan palm yağından sonra ülkenin en büyük ikinci tarımsal ürünü.

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