Zelenskiy: Dünya radyasyon kazasından kıl payı kurtuldu

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Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, “Dizel jeneratörler devreye sokulmuş olmasaydı; elektrik gider gitmez santraldeki çalışanlarımız müdahale etmeseydi; şu an bir radyasyon kazasının sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor olurduk” dedi.

Ukrayna lideri, dünyanın radyasyon tehlikesinden kıl payı kurtulduğunu vurguladı.

Zaporijya’nın güvenlikli şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenskiy, tehlikenin şimdilik geçtiğini söyledi.

Zelenskiy yangın için Rus bombardımanını suçlarken bölgeye Moskova tarafından atanan yönetici Yevgeny Balitsky, Ukrayna güçlerinin açtığı ateşin yangına sebep olduğunu savundu.

BIDEN VE ZELENSKIY’DEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Biden'ın Zelenskiy'yi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü nedeniyle kutladığı ve Ukrayna halkının 6 aydır gösterdiği direnci hayranlıkla izlediğini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtti ve dün duyurulan 3 milyar dolar da dahil devam eden güvenlik yardımları konusunda Zelenskiy'ye bilgi verdi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve IAEA'ya verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulunduğu aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN "NÜKLEER SANTRALLER, SAVAŞ ALANI OLAMAZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği günlük basın toplantısında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, "Bir nükleer santral hiçbir zaman bir savaş alanı olmamalıdır. Rusya, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulmasına razı olmalı ve en yakın zamanda burayı IAEA'nın uluslararası güvenlik denetimine bırakmalıdır" diye konuştu.

Santral çevresindeki çatışmalar sebebiyle aynı gün erken saatlerde baz bölgelerde küçük çaplı yangınlar çıkmış, elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı.

Avrupa’daki en büyük nükleer santral olan Zaporijya Rusya’nın kontrolüne geçtiğinden bu yana birçok uluslararası kurum ve lider, ciddi bir nükleer tehlike endişesi olduğunu söylüyor.

Rusya, Ukrayna’yı santrali hedef almakla suçlarken Ukrayna da Rusya’nın santrali askeri üs olarak kullandığını savunuyor.

Çarşamba günü çıkan yangınlar birlikte dün erken saatlerde hatların zarar görmesiyle birlikte çalışan iki güç ünitesinin şebekeyle bağlantısı geçici olarak kesilmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), “Nükleer güvenlik için santral dışından gelen güvenlikli bir elektrik desteği şart” açıklaması yapmıştı.

Bir süre elektrik bağlantısı kesilmiş olsa da alınan önlemler neticesinde Zaporijya’daki radyasyon seviyesi normalin üzerine çıkmadan tehlike atlatıldı.

Nükleer santral Ukrayna’nın elektriğinin beşte birini sağlıyor. Mart başından bu yana Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya’daki santrali Ukraynalı operatör ve teknisyenler çalıştırmaya devam ediyor. (Kaynak: BBC)