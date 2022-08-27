Politika

TBMM tarihinde rekor: 1691 dokunulmazlık dosyası komisyonda

TBMM’de milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bulunan dokunulmazlık dosya sayısı bin 691'e ulaştı.
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türkiye TBMM dokunulmazlık dosyası fezleke CHP HDP

HABER MERKEZİ

DW’nin aktardığına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na 27’nci dönemde 196 milletvekili hakkında bin 691 dokunulmazlık dosyası geldi.

196 milletvekili hakkındaki fezlekelerin çoğu HDP ve CHP milletvekillerine yönelik.

Dosyalardan bin 231'i HDP, 272'si CHP, 18'i AK Parti, 14'ü İYİ Parti, 11'i MHP, 77'si Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 68'i ise TBMM'de temsil edilen diğer partiler ve bağımsız milletvekillerine ait.

TBMM tarihinde milletvekilleri hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bu dönemde hazırlandı. 

En fazla dokunulmazlık dosyası, 77 ile DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Ayrıca bu dönemde HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğuları'nın milletvekillikleri de düşürüldü. HDP milletvekili Semra Güzel, bağımsız milletvekilleri Mensur Işık ve Tuma Çelik'in ise yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Öte yandan 78 dokunulmazlık dosyası da çeşitli nedenlerde ilgili savcılıklara iade edildi.

 

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