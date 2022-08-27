Politika

Mardin’de DEVA Partisi’nden toplu istifalar

DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığı ve ilçe yönetimlerinde yer alan çok sayıda kişi toplu bir şekilde istifa etti.
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kürdistan Mardin midyat istifa DEVA Partisi

HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığı ile ilçe başkanlıklarında yer alan çok sayıda kişi toplu şekilde istifa ettiğini duyurdu.

Midyat, Dargeçit ve Mazıdağı ilçe başkanları ile il yöneticilerinin de yer aldığı partililer, istifaya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstifalarımızın gerekçesi sağlık, ekonomik vb. sebepler değildir. İstifalarımızın gerekçeleri kamuoyuna ayrıntılı şekilde sunulacaktır" denildi.

İstifa açıklamasında, Midyat İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu, Dargeçit İlçe Başkanı Sadık Günel, Mazıdağı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Aydın, Mardin İl Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Oğuz, Muharrem Kara, Orhan Yiğit, Nurullah Ertaş, Ramazan  Kan, Cemalettin Yıldız, Serkan Budak, Alaaddin Fakaoğlu ve Halime Demir isimleri yer aldı.

DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığı ise, istifa eden kimi isimlerin partiden daha önce ihraç edilen isimler olduğunu, ilçe başkanlarının ise görev süreleri dolan ve yerlerine yeni atama yapılacak isimler olduğunu kaydetti.

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