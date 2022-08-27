Hol Kampı’nda DAİŞ’li aileler 2 Asayiş mensubunu yaraladı

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Rojava’nın Haseke ilindeki Hol Kampı’nda tutulan DAİŞ’li aileler, iç güvenlik güçleri olan Asayiş mensuplarına saldırdı.

Haseke’deki Hol Kampı’nda Asayiş tarafından Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) desteğiyle başlatılan operasyona, DAİŞ’li aileler engel çıkarıyor.

3 gündür devam eden operasyonda, DAİŞ’li ailelerin saldırısı sonucu Asayiş mensubu 2 kadın yaralandı.

DAİŞ’li ailelerin bazı çadırları da yaktığı bildirilirken, 1 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan açıklamada, kampta DAİŞ’e bağlı güzlü bir hücrenin 6 üyesinin yakalandığı ve söz konusu DAİŞ’lilerin saklanmak için kazdığı tünelin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, arama ve güvenlik amaçlı başlatılan operasyonun devam edeceği vurgulandı.

Suriye ve Rojava’daki en büyük kamplardan olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin aileleri olmak üzere 56 bin kişiyi barındırıyor.