Politika

Hol Kampı’nda DAİŞ’li aileler 2 Asayiş mensubunu yaraladı

Haseke’deki Hol Kampı’nda Asayiş tarafından DSG desteğiyle başlatılan operasyona, DAİŞ’li aileler engel çıkarıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Hol Kampı DAİŞ asayiş DSG

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Haseke ilindeki Hol Kampı’nda tutulan DAİŞ’li aileler, iç güvenlik güçleri olan Asayiş mensuplarına saldırdı.

Haseke’deki Hol Kampı’nda Asayiş tarafından Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) desteğiyle başlatılan operasyona, DAİŞ’li aileler engel çıkarıyor.

3 gündür devam eden operasyonda, DAİŞ’li ailelerin saldırısı sonucu Asayiş mensubu 2 kadın yaralandı.

DAİŞ’li ailelerin bazı çadırları da yaktığı bildirilirken, 1 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan açıklamada, kampta DAİŞ’e bağlı güzlü bir hücrenin 6 üyesinin yakalandığı ve söz konusu DAİŞ’lilerin saklanmak için kazdığı tünelin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, arama ve güvenlik amaçlı başlatılan operasyonun devam edeceği vurgulandı.

Suriye ve Rojava’daki en büyük kamplardan olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin aileleri olmak üzere 56 bin kişiyi barındırıyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv