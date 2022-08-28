‘Rusya S-300’leri Suriye’den çekti’

HABER MERKEZİ

İsrail istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Suriye'nin kuzeybatısındaki Masyaf kenti yakınlarında konuşlu S-300 sisteminin geçtiğimiz haftalarda parçalara ayrıldığını gösteren görüntüler yayınladı.

Görüntülere göre sistemin radarı Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim Hava Üssü'ne, S-300 bataryası da Tartus limanına götürüldü ve buradan Karadeniz'deki Novorossiysk limanına giden bir Rus gemisine yüklendi.

Geminin Cuma günü Rus liman kentine yanaşmasının beklendiği ISI raporunda yer aldı.

ISI, Moskova'nın Şubat ayında savaş açtığı Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hasar gördüğü bildirilen hava savunmasını güçlendirmek için söz konusu bataryanın Rusya'ya geri gönderildiği değerlendirmesine yer verdi.

İsrail daha önce söz konusu sistemin, kendi savaş jetlerine karşı kullanıldığını duyurmuştu.

GECE VAKTİ BOĞAZDAN GEÇTİLER

Navalnews.com isimli medya kuruluşu, Montrö Sözleşmesi kapsamında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Boğazların kapatıldığını hatırlattı.

The Drive’da yer alan haberde, “Sparta II’nin Rus askeri mühimmatını nasıl geçirdiği henüz bilinmezken Rusya-Ukrayna-Türkiye-NATO arasında diplomatik karışıklığa sebep olabilir. Gece vakti geminin geçmesinin sebebi Rus silahlarının rahatça taşınması olabilir” iddiası da ortaya atıldı.

Masyaf’a konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin Rusya’ya geri götürülmesi İsrail istihbaratı ve kamuoyunun da gündeminde. İsrail istihbaratının S-300 hamlesini yakından takip ettiği ve bu sayede bölgeye saldırıları da artırabileceği belirtildi.