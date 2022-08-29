CHP ve Deva Partisi, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulundu.

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Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.

“Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu sabah CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi’ne gelerek Sedat Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkek, “Tüm milletvekillerimizin imzasıyla suç duyurusunda bulunduk. Yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu hale geldi. Yargının durumu da içler acısıdır. Savcılar harekete geçemediği için buradayız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi de, bugün sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusu bulundu.

DEVA Partisi tarafından savcılığa verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte tespit edilecek diğer şüphelilerin suç işleme amacıyla bir araya geldikleri, bu kapsamda TCK’da belirtilen suçları işlemek amacıyla örgüt kurdukları, üye oldukları, nüfuz ticareti, irtikâp, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri yine 6362 sayılı SPK kapsamında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları anlaşılmakla resen tespit edilecek diğer şüpheliler ve suçlardan dolayı da soruşturma yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz."